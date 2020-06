Buongiorno Lerici: "Basta con chi divide il paese e trascura vere esigenze"

Golfo dei Poeti - “I nostri paesi non si meritano altri cinque anni come quelli appena passati, con un contesto sociale che è stato diviso in maniera pianificata da un'amministrazione che ha preferito l'immagine, sempre distorta, e l'aggressività, alla realtà, ai bisogni, al sociale, alla scuola (massacrata e mortificata), allo sviluppo, ad un turismo compatibile, alla difesa e alla valorizzazione di un ambiente unico. Spese di tutti i tipi per opere faraoniche, alcune utili forse, ma altre superflui e spesso invise alla popolazione, a scapito di effettive esigenze, come il sistema fognario, la sanificazione dei canali o di prevenzione per il rischio idrogeologico. Paesi che però non si meritano neanche il ritorno di una vecchia politica decisa nelle segrete stanze, magari da semisconosciuti folcloristici”. Così da Buongiorno Lerici, la piattaforma civica nata lo scorso inverno per elaborare contenuti in vista delle elezioni comunali.



“Buongiorno Lerici è un gruppo di persone conosciute e preparate, che hanno un'idea seria per la rinascita di Lerici. Un'idea moderna per uno sviluppo sostenibile, per i residenti, per i giovani, per gli operatori, per gli ospiti. Con senso di responsabilità abbiamo deciso, come del resto sempre auspicato e dichiarato, di fare fronte comune assieme alle altre compagini, partiti e movimenti, per cercare di cambiare l'ammistrazione di Lerici per i prossimi cinque/ dieci anni. Altrettanto per la Regione Liguria”, continuano dalla 'piattaforma', che contra tra i suoi timonieri Bernardo Ratti, Stefania Furia, Olga Tartarini, Tiziana Cima, Giovanni Cortellezzi, Fabio Conte. “Ciò naturalmente – continuano da BL - senza firmare alcuna cambiale in bianco, con precise indicazioni e punti, che saranno ribaditi, per un ricambio dirigenziale vero, autorevole, serio, preparato e realmente condiviso con la popolazione. Questo è quello che ci chiedono e ci hanno chiesto i nostri concittadini. E' urgente concludere, le elezioni ci saranno tra novanta giorni e si sta lavorando in merito. Ma non per questo ci accontentiamo del 'basta che sia'. Non ci si riuscisse, si vedrà il da farsi in tempi brevi. Ma siamo certi che ci si riuscirà”.