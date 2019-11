Bocche di Porto Venere, annullata la gara. L'opposizione: "Fallimento del modello voluto da Cozzani"

Golfo dei Poeti - I consiglieri comunali del gruppo consiliare “Porto Venere bene comune” Saul Carassale,

Franco Talevi, Francesca Sacconi e Fabio Carassale intervengono in seguito all'epilogo della vicenda legale relativa alla gara per il ristorante “Le Bocche”, che ha visto l’annullamento dell’esito della gara stessa, a causa di errori nella risoluzione del contratto in essere.

"Ancora una volta - affermano i quattro esponenti dell'opposizione - le promesse di brillante gestione “imprenditoriale” del territorio raccontate dall’amministrazione Cozzani impattano nella realtà dei fatti. La presunta volontà di “aprire” al mercato, attraendo investitori foresti sul territorio allo scopo di aumentare gli introiti nelle casse comunali, (scelta politica che noi peraltro non condividiamo in quanto favorisce il processo di impoverimento sociale del Comune) è stata maldestramente applicata nei fatti, dapprima con una pubblicizzazione pressoché inesistente e limitata agli obblighi di legge (come avvenne per la Torre capitolare) che ha portato alla partecipazione solo di altri due imprenditori oltre all’attuale gestore, e poi nel paradossale errore procedurale, sintomo di una “macchina” comunale poco coesa e indebolita. Il risultato - proseguono - è disastroso: un operatore locale obbligato a battagliare legalmente per sapere se e come proseguirà nella sua attività, nessuna “valorizzazione” economica del beni comunali e spese legali da sostenere a carico della comunità. Crediamo sia arrivato il momento di prendere atto del fallimento di un modello, che scimmiotta l’imprenditoria (senza riuscirci) e che ignora il dialogo politico".