Biodigestore, senti Lerici: “Siamo una provincia che prende schiaffi”

Golfo dei Poeti - Gli attivisti che da oltre un anno e mezzo contestano la realizzazione del biodigestore che Recos, società del Gruppo Iren, vuole allestire a Saliceti, cercano di sensibilizzare tutti gli spezzini alla causa sostenendo che il progetto non riguarda solo i comuni di Santo Stefano e Vezzano, ma la provincia tutta, o quasi. Anche e soprattutto, spiegano comitati e associazioni, per via delle falde acquifere presenti nell'area interessata dall'insediamento, falde che servono vasta parte dei rubinetti dello Spezzino. Sarà quindi con una certa soddisfazione che i 'No biodigestore' accoglieranno le riflessioni sull'impianto maturate in quel di Lerici, 'cerniera' tra Golfo dei poeti e Val di Magra. Sul tema è intervenuto nel corso dell'ultimo consiglio comunale, partendo da una più ampia considerazione, l'assessore al Bilancio Aldo Sammartano. “Di paradossi ormai a Spezia abbiamo imparato a vederne tanti – ha affermato -. Non so se è chiaro a tutti che chi utilizza gli impianti del nostro territorio portando rifiuti da fuori provincia paga di meno rispetto a quanto, per i medesimi impianti, si paghi entro i confini provinciali. Questo perché il gestore prende i ricavi garantiti e poi lo spazio eccedente magari lo dedica al Tigullio o addirittura a Genova, con un prezzo inferiore del 20-30 per cento. Quindi noi abbiamo gli impianti di cui gli altri beneficiano pagando meno”. Di qui il ragionamento sul progetto del biodigestore: “Non è detto che in ragione del fatto che hai vinto un appalto che ti abilita a operare fino al 2043 poi tu raddoppi le dimensioni di tale impianto e ci porti i rifiuti da fuori a un prezzo minore rispetto ai rifiuti spezzini, come già accade nell'impianto esistente a Saliceti”. E ancora: “Qua abbiamo costi di smaltimento rifiuti tra i più alti d'Italia. Degli amministratori avveduti, quando si presenta loro un progetto per un mega impianto per gestire i rifiuti che arrivano da Spezzino, Tigullio e Genova, quantomeno devono affrontare appunto il tema delle tariffe, nonché quelli delle dimensioni e della sua localizzazione dell'insediamento".



Sul tema l'ex presidente della Camera di commercio è tornato stamani nel corso della seduta della Commissione ambiente. “Perché si vuole fare il digestore a Saliceti, quando la programmazione lo prevede a Boscalino? Perché si è deciso per 80mila tonnellate annue invece che 28mila? Perché così sta bene al gestore. E noi siamo sempre a subire. E senza un cambiamento di atteggiamento continuerà così”. L'ingegnere al tema biodigestore è arrivato per analogia, visto che si parlava di Enel, ritenuto uno “degli schiaffi che ormai siamo abituati a prendere”. E nel ragionamento ha inserito anche il rapporto con la Marina militare. “L'Arsenale la città lo subisce – ha affermato -, è inaccettabile. Inutile fare discorsi fumosi: ci sono 900 metri quadrati di città tenuti in scacco, pieni di edifici dismessi, uno scandalo. Ci vuole un atteggiamento più virile da parte della città”. Sempre guardando alla presenza militare l'esponente esterno della giunta Paoletti ha rincarato chiedendosi “a cosa serva l'occupazione delle aree di Cadimare”.