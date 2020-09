Bersani da Spezia a Lerici: "Meno problemi di contagio"

Golfo dei Poeti - L'incontro pubblico in programma domani, Venerdi 11 settembre, alle ore 21 con l'on. Pierluigi Bersani e il candidato di Articolo Uno/ Pd Pier Aldo Canessa trasloca dalla Spezia (era previsto al De Terminal) a Lerici, in Rotonda Vassallo. Questo perché, spiegano dal coordinamento provinciale di Articolo 1, “nel comune di Lerici ci sono meno problemi di contagio e ed è in una piazza più ampia che consente il pieno rispetto delle normative anti Covid. Per il parcheggio si consiglia di utilizzare il Park della Venere Azzurra o il Park di San Terenzo”. Modera Roberta Della Maggesa della Nazione.