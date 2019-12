Battistini insiste: "Vas al masterplan della Palmaria subito"

Golfo dei Poeti - "Era il 6 agosto scorso quando in Comissione ambiente e territorio la maggioranza è andata sotto sulla nostra risoluzione. Quel documento, firmato da tutte le forze di opposizione, impegnava il Presidente Toti e l'Assessore Scajola ad avviare la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, VAS, al masterplan dell'isola

Poche settimane prima, a Luglio, l’Assessore sosteneva che per capire se fosse applicabile la VAS occorreva l’Atto di Intesa che doveva recepire il Masterplan.

Questo perché sempre secondo la tesi dell’Assessore Scajola e della Giunta Regionale il Masterplan non essendo un vero piano a valenza urbanistica doveva essere tradotto in un atto che avesse tale natura giuridico amministrativa.

La conseguenza di questo ragionamento era che la VAS non fosse applicabile al Masterplan.



Una sconfitta politica, quella del 6 Agosto per la Giunta Toti, che oggi quella stessa Giunta, con apposita DGR, formalizza avviando il processo di elaborazione dell’Atto d’intesa approvando il rapporto preliminare dello schema di piano costituito dal Masterplan e confermando, con questa procedura che la sottoposizione a VAS del Masterplan debba avvenire prima della approvazione dell’Atto di Intesa.

Restano dubbi, che approfondiremo, sotto il profilo procedurale, perche’ ci sono passaggi tecnici che non chiariscono, a nostro avviso, se la marcia indietro della Giunta Toti non possa essere solo un tentativo per aggirare una corretta procedura di VAS.

Chiederemo immediatamente, pertanto, l’applicazione della VAS ordinaria al Masterplan con una Inchiesta Pubblica presieduta da un garante terzo, e non scelto solo dalla Regione, ma anche dalle associazioni e comitati che fino ad oggi si sono occupati della problematica e con un passaggio in Consiglio Regionale ed in Consiglio Comunale dove i candidati a questo ruolo di Presidente illustrino il loro piano di lavoro, rispondano a qualunque quesito e sgombrino il campo da dubbi su eventuali potenziali conflitti di interesse professionale nella vicenda.

La Palmaria e’ un bene prezioso ed e’ nostro dovere tutelarlo!"



Francesco Battistini

Consigliere Regionale

Italia in comune/Linea Condivisa