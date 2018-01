Baia di Lerici, Fresco: `Ok a risistemazione. Coinvolgere associazioni`

Golfo dei Poeti - "Auguri a Massimo Carnasciali. Grazie Massimo per quello che abbiamo fatto sulla gestione delle nostre spiagge libere, per il progetto della sistemazione della rada di Lerici che a gennaio presenteremo...". Così il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, nel suo messaggio social di fine anno. Il riferimento all'intervento sulla rada ha stuzzicato l'attenzione di tanti. Tra questi, anche l'ex sindaco Emanuele Fresco, ora consigliere di opposizione.



"Sono un po' sorpreso: più volte in questi mesi ho chiesto di visionare la documentazione relativa alla risistemazione della rada, ma non ho mai ricevuto risposta o quantomeno mi è stato detto che non c'era nulla - esordisce Fresco -. Ad ogni modo, se c'è un progetto è una cosa positiva, perché una razionalizzazione degli spazi è necessaria e l'unica soluzione è un sistema misto di pontili galleggianti, sotto Calata Mazzini, e gavitelli. Nel corso del mio ultimo mandato era stato elaborato un progetto che doveva essere unicamente reso esecutivo e definitivo. Non so se il progetto di cui parla ora il sindaco riprenda quello discusso anni fa".



"Da una parte - prosegue l'ex primo cittadino - è giusto riqualificare la baia, dall'altra serve capire come si arrivi alla risistemazione, in particolare se è previsto il coinvolgimento dei sei-sette concessionari dello specchio acqueo. Il tema del coinvolgimento di queste associazioni è importante, non solo per la definizione della risistemazione, ma anche guardando alla successiva fase della gestione. Gestione interamente affidata a Stl? Nel caso significherebbe che le associazioni del territorio non saranno più coinvolte".



L'amministrazione Paoletti lo scorso autunno ha inserito la riorganizzazione della baia lericina nel Piano triennale delle opere pubbliche, prevedendola per il 2019, con un costo di circa 4 milioni e mezzo.