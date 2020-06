Attacco a Paoletti: "Non schifare i voti della Lega"

Golfo dei Poeti - Strascichi polemici dopo il botta e risposta a distanza tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, con il primo (QUI) che nel suo comizio di Piazza Garibaldi ha invitato il primo cittadino a rendere le spiagge accessibili e disponibili a tutti e il secondo (QUI) che gli ha risposto per le rime facendo riferimento al peso del Carroccio in Regione e, quindi, alla concreta possibilità per i salviniani di stanza a Genova di intervenire su quelle linee guida che regolano anche la vita sugli arenili. Paoletti stamani sulla sua pagina Facebook ha così rincarato: “Salvini: 'Armiamoci e partite'. Lui fa le regole sul distanziamento (la Lega in Regione è maggioranza con assessore alla Sanità e vicepresidente) e si mette al riparo da ogni responsabilità. Poi dice ai sindaci di essere coraggiosi e di non applicarle. Complimenti Capitano”. Righe al vetriolo che hanno incassato lestamente l'approvazione di due colleghi sindaci - quello di Riccò del Golfo, Loris Figoli (centrodestra), e quello di Monterosso, Emanuele Moggia (centrosinistra) – nonché il plauso di molti lericini.



Pollice verso invece da parte di Alessandro Rosson, capogruppo della Lega in consiglio provinciale, ieri in Piazza Garibaldi tra i trecento tra militanti, simpatizzanti e amministratori che hanno accolto Salvini. “Governate con i nostri voti – ha scritto in un commento l'avvocato bonassolese, ex Fratelli d'Italia -. Criticare Salvini e la Viale non solo mi è sembrato inopportuno, ma anche una mancanza di rispetto per chi è azionario di maggioranza nel governo della Regione. Siamo nel 2020, okkio a schifare i voti della Lega”. La replica del primo cittadino non s'è fatta attendere: “Rosson, 1200 voti di distacco alla lega nel 2015. Okkio a schifare i sindaci”. Affermazione che fa riferimento al fatto che cinque anni fa la lista guidata da Paoletti, di orientamento centrodestra ma civica, ha in effetti battuto sia le tre liste del centrosinistra, sia la lista ufficiale del partiti di centrodestra (Lega compresa), che candidava l'avvocato Giaquinto. E nonostante i partiti della coalizione che governa la Regione abbiano dimostrato da tempo di essere vicini a Palazzo civico nonché pronti a sostenere Paoletti nella corsa per il secondo mandato– si vota questo settembre -, ciò non ha impedito al primo cittadino in queste ore di scendere in aperta polemica con il Carroccio, in particolare con il leader nazionale e il suo proclama contro la contingentazione delle spiagge libere allestita dall'amministrazione comunale.