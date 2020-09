Appello dalla società civile: "Con Roberto Vara per tornare una comunità"

Golfo dei Poeti - Un gruppo di cittadini ha deciso si imbracciare la penna e sottoscrivere un appello a sostegno di Roberto Vara, candidato della lista di centrosinistra 'Siamo il Golfo dei poeti'. Tra di loro l'ex sindaco della Spezia Giorgio Pagano, il regista Luigi Faccini e la produttrice Marina Piperno, il sindacalista Cgil Luca Comiti, il vice presidente di Legambiente Liguria Stefano Sarti, e tanti altri tra attivisti, professionisti, docenti e così via. Di seguito, l'appello.



Noi sosteniamo Roberto Vara perché, attraverso una lista composta di persone volenterose e capaci, presenta un programma che pone il cittadino e i suoi bisogni al centro delle scelte. Oltre al programma, ad unire i candidati di “SiAmo il Golfo dei Poeti” c’è la convinta adesione ai valori di ascolto e solidarietà propri dell’appartenenza alla cultura di centrosinistra e dei 5 Stelle, in un progetto civico che vede forte la presenza della società civile e che non è fagocitato dai partiti. Basta con decisioni e progetti calati dall’alto come è avvenuto in questi cinque anni; si deve tornare ad essere una comunità. Il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte rappresenta la forma più alta di democrazia ed essere di centrosinistra significa credere nella democrazia partecipata. Significa predisporre progetti, portarli in piazza, illustrarli, spiegarli, discuterli, ascoltare suggerimenti e condividere le scelte con la popolazione. Convinti di questo noi votiamo Roberto Vara il quale intende restituire la dignità, calpestata nel recente passato, ai Comitati di Frazione e alle assemblee popolari. Si può sempre fare di più, prima e meglio ma avere l’umiltà di ascoltare le opinioni e raccogliere pareri serve a migliorare le scelte adeguandole alle esigenze di chi ne sarà beneficiato. Noi sosteniamo Roberto Vara perché ha un progetto e una visione complessiva del territorio; perché considera l’ambiente un valore fondamentale da tutelare e salvaguardare e per questo intende limitare il consumo di suolo e punta sulla ristrutturazione dell’esistente con l’utilizzo di materiali tradizionali.

Qualunque intervento, pubblico e privato, dovrà avvenire nel pieno rispetto dell’identità dei borghi che non devono essere stravolti da progetti che non tengano in minimo conto la realtà nella quale vengono calati. Da questo modo di operare discende la concreta protezione del patrimonio storico, culturale e ambientale e la valorizzazione della ricchezza della nostra terra

attraverso progetti che guardino al futuro nel rispetto del passato. Noi sosteniamo Roberto Vara perché vuole migliorare il servizio di raccolta rifiuti che oggi crea ai cittadini disagi non compensati dalla diminuzione delle tariffe. Raccolta differenziata sì, ma anche cassonetti intelligenti dotati di un sistema premiante per l’utenza attraverso buoni spesa o carburante. Noi sosteniamo Roberto Vara perché si impegna a garantire maggiore efficienza al sistema fognario per far sì che nemmeno una goccia di liquami finisca in quel mare che ha bisogno di crescente tutela per garantire balneabilità alle nostre baie e attrattività ai nostri arenili. Non si può, come avvenuto, realizzare una piazza sul mare dimenticandosi che sotto c’è un canale. Migliorare ambiente e qualità della vita ai residenti significa anche offrire un paese più attraente a quanti lo scelgono per una vacanza in cerca di tranquillità, poco traffico, cura dell’ambiente, identità del luogo e servizi adeguati.

Noi sosteniamo Roberto Vara perché intende reintrodurre la Zona a Traffico Limitato per i tre mesi estivi e nei fine settimana primaverili ritenendola un valore aggiunto per il territorio e supportandola con un potenziamento dei parcheggi in periferia affiancati da un trasporto pubblico innovativo ed ecologico. Noi sosteniamo Roberto Vara perché è stato imprenditore, è innamorato della terra in cui vive, ne conosce il passato e lo guarda con grande rispetto pronto a progettarne il futuro, perché ha mostrato il suo spirito di servizio nei confronti della comunità lericina presiedendo il Comitato di Frazione del capoluogo per dieci anni e per altrettanti ha ricoperto la carica di presidente della locale sezione dell’Avis. Noi sosteniamo Roberto Vara perché è di un Sindaco come lui che ha bisogno Lerici, un cittadino che diventa Sindaco e che da Sindaco non smetterà di essere cittadino



Andrea Mele Colotto Docente universitario

