Antifascismo, Fresco: "Gianstefani si arrampica su specchi. Fodo? Ce la raccontano da tre anni"

L'ex sindaco di Lerici replica alla capogruppo di maggioranza. Il tema è la mozione sulla concessione di spazi a gruppi d'ispirazione fascista.

Golfo dei Poeti - "La nostra mozione era offensiva? A me sembra offensivo che la capogruppo Gianstefani definisca la mozione in questine preconfezionata. Niente di meno vero. Era un testo incentrato sui valori costituzionali. E la capogruppo di legga le cronache nazionali e internazionali, purtroppo sempre più spesso caratterizzate da rigurgiti fascisti". L'ex sindaco Emanuele Fresco, ora consigliere di opposizione, ribatte alla capogruppo di maggioranza Claudia Gianstefani (intervenuta QUI) sul tema della concessioni di spazi pubblici a organizzazioni di dichiarato stampo nazifascista. "Nessun dubbio sulle convinzioni democratiche dell'amministrazione - continua Fresco -, ma noi chiedevamo una posizione condivisa su chiari principi, per dire no a fascismo, intolleranza, totalitarismi. Non capisco la capogruppo, che sembra arrampicarsi sugli specchi".



"Ci ricordano il loro impegno sulla villa del Fodo? - conclude Fresco - Beh, ce la raccontano da tre anni... ma di concreto al momento non si è visto niente. Sono naturalmente d'accordo sul recupero e la valorizzazione del bene ma, ripeto, atti e passi concreti non ce ne sono. Ci spieghino come stanno le cose. Tanto più che ora c'è l'apertura da parte dei privati proprietari della villa, diversamente da quando amministravo io".