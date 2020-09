Andrea Costa fa tappa a San Terenzo

Golfo dei Poeti - Il maratoneta nonché capolista di Liguria Popolare e Forza Italia Andrea Costa con l'iniziativa “Ascolto e confronto” fa nuovamente tappa in una delle perle del Golfo dei Poeti, cioè Lerici. Venerdì 11 settembre sarà in Piazza della Libertà a San Terenzo.



“Domani a Lerici, perla del Golfo dei Poeti e antico borgo marinaro di pescatori nonché celebre località turistica e balneare, proseguiremo con entusiamo e determinazione il percorso di incontro e confronto con le persone sulla loro vita quotidiana - spiega il Presidente di Liguria Popolare, Andrea Costa – sarà anche l'occasione per portare il sostegno di Liguria Popolare all'amministrazione comunale uscente che merita la riconferma per il grande lavoro svolto in questi cinque anni”.



“Anche a Lerici, in Piazza della Libertà a San Terenzo, abbiamo scelto i luoghi tra quelli frequentati abitualmente dai residenti. Questi momenti – precisa il leader dei popolari liguri – si contraddistinguono per l'atmosfera cordiale e familiare, ma sono terreno fertile per proposte sul futuro delle nostre comunità”.