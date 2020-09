Golfo dei Poeti - Come ci si poteva aspettare, nei comuni dove si eleggeva il sindaco la cittadinanza è stata più partecipe che altrove. Sono 5.870 gli elettori (64,68% degli aventi diritto contro il 62,79% di cinque anni fa) per il rinnovo delle amministrazioni comunali di Lerici e 3.446 (69,39% degli aventi diritto, contro il 70,56% dell'ultima volta) per il rinnovo delle amministrazioni comunali di Levanto.