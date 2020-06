Altro che Covid-19, Salvini bacia gli anziani lericini

Golfo dei Poeti - La visita lericina di Matteo Salvini si guadagna un posto al sole sulla pagina Facebook Abolizione del suffragio universale, seguita da quasi mezzo milione di utenti. In particolare, la fanpage ha condiviso un video, girato da Pietro Raffa, in cui il leader della Lega, a comizio finito, saluta alcuni anziani con strette di mano e soprattutto baci sulle guance, pratiche decisamente non consone avendo un'emergenza sanitaria mezzo passo dietro le spalle. Il tutto con mascherine tenute solo sulla bocca. Alle spalle del Capitano si notano Lorenzo Brogi e Redento Mochi, assessore e consigliere alla Spezia in quota Lega. Video a questo link: https://www.facebook.com/abolizionesuffragiouniversale/videos/729259497828908/