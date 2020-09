Agnellini, candidato sindaco: "Vogliamo garantire per Lerici un'opzione alternativa"

Golfo dei Poeti - Prima uscita pubblica per il candidato sindaco Giovanni Agnellini della Lista Lerici Sogna, che questa mattina a Tellaro ha illustrato unitamente ai suoi candidati aspetti del programma. Innanzitutto Agnellini ha motivato la scelta di correre con una propria lista: "Pur essendo uomo di centrosinistra insieme ai miei compagni di viaggio, anche di diverso credo politico ma con i quali mi unisce l’amore per il nostro paese, ho sentito la necessità di garantire a Lerici un'opzione innovativa. Ci sentiamo diversi dagli uni e dagli altri. Abbiamo l'ambizione di risolvere oggi quello che potrebbe essere un problema domani, con uno sguardo al futuro alle nuove tecnologie. Si pensi ai parcheggi, di cui il nostro territorio ha necessità. Vogliamo risolverlo con strumentazioni leggere, innovative, rimovibili che ci consentano di dare risposte oggi senza impattare con nuovo cemento il nostro territorio e che prevedano gia tutto quanto necessario per le auto del prossimo futuro come le colonnine elettriche e quant altro. Nel frattempo vogliamo creare e favorire una mobilità alternativa che preveda piste ciclabili marciapiedi, oggi del tutto assenti nei collegamenti con le frazioni".



Servizi, infrastrutture, pulizia, i temi toccati nella presentazione di questa mattina: "Vogliamo che i servizi presenti a Lerici siano fruibili a Tellaro così come in tutto il territorio. Le scuole oggi dismesse devono tornare a vivere come centri di cultura ed aggregazione per i nostri giovani e non solo. Il lockdown ci ha insegnato che la tecnologia può farci sentire più vicini quindi è nostra priorità farsi che tutte le frazioni siano dotate di linee internet funzionanti e fruibili". In coda è intervenuto anche Guido Silvano, che ha elencato i cosiddetti punti cardine del programma: "Sostenibilità che non è solamente sostenibilità ecologica ma anche sociale. Coesione, si pensi al turismo ad esempio che oltre ad essere a basso impatto ambientale deve avere un impatto sociale positivo, pensiamo ai nostri cittadini felici di accogliere i turisti rafforzando la cultura del nostro comune e far venire fuori le peculiarità dei bellissimi Borghi e delle sue comunità che li vivono, senza che vivano il turista come un problema Innovazione: questo deve essere sia una parola guida per mantenere una visione verso il futuro, sia uno strumento per portare avanti tutte le idee nella direzione giusta". La Lista Lerici Sogna dà appuntamento alla popolazione martedì 8 alla Serra.