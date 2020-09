Agnellini: "Questo è l'inizio di un percorso"

Golfo dei Poeti - “Non è andata bene, ma almeno abbiamo la soddisfazione di essere rappresentati in consiglio. Questo è solo l'inizio di un percorso. Siamo pronti a collaborare con tutti, l'importante è che abbiano il nostro stesso obbiettivo, cioè una Lerici proiettata nel futuro e non ancorata al passato, anche con progetti superati dal tempo”. Così Giovanni Agnellini, candidato sindaco di Lerici Sogna, lista che ha preso poco meno del 6.5% alle comunali lericine stravinte dal sindaco uscente Paoletti. Per Agnellini, alle porte, il ruolo di consigliere di opposizione.



