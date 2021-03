"Vogliamo sapere a che punto è la Vas per il Masterplan della Palmaria"

Golfo dei Poeti - “Abbiamo voluto fare nostra la preoccupazione che le associazioni ambientaliste e i comitati hanno manifestato nei giorni scorsi”. Lo dichiarano in una nota i consiglieri regionali Davide Natale, Pd, Roberto Centi, Lista Sansa e Paolo Ugolini, Movimento Cinque Stelle, che continuano: “Abbiamo depositato un’interrogazione per conoscere le tempistiche della Vas sul Master Plan della Palmaria e per sapere se è intenzione della Regione avviare l’inchiesta pubblica per garantire la massima partecipazione della cittadinanza, dei comitati e delle associazioni alla decisione finale sul futuro di un angolo di grande valore naturalistico e ambientale della nostra provincia e della nostra regione. Seguiremo con grande attenzione ogni passaggio che riguarderà la Palmaria e vigileremo per assicurarne una sua salvaguardia”.