"Villa Bolla, cessione precedente a nostro arrivo"

Golfo dei Poeti - Una villa lasciata alla parrocchia, il progetto di una grande casa di riposo, il suo tramonto, la prospettiva di uno sviluppo residenziale. Questa la vicenda di Villa Bolla, a Lerici, ripercorsa ieri nel corso dell'assemblea pubblica convocata dal Comitato di frazione del capoluogo per parlare dei cantieri di Carbognano. Un tema emerso perché i residenti temono che, smaltiti i disagi per gli attuali lavori, presto, quando anche l'appezzamento della fu villa finirà sotto i ferri, ne arriveranno altri. “L'operazione Villa Bolla – ha affermato il sindaco Leonardo Paoletti – parte prima dell'insediamento di questa amministrazione comunale. Noi ci siamo subito trovati a rapportarci con il privato Bertoni, a cui la parrocchia ha ceduto il bene nel 2014-15. Inizialmente era prevista una casa di riposto da 1900 metri quadrati, su cinque piani. La parrocchia poi ha capito che non poteva realizzare e gestire quello che sarebbe stato quasi un ospedale e così ha abbandonato il progetto”. Il primo cittadino ha spiegato che Palazzo civico è quindi intervenuto riducendo il nuovo progetto, che fa capo a Bertoni ed è a scopo residenziale, a 800 metri di edificazione.



“Al momento nessuno ha ricevuto titoli per costruire – ha proseguito il primo cittadino -, stiamo parlando di teoria e ci sono diverse zone edificabili che poi non vengono edificate. In ogni caso lasciare Villa Bolla così costituisce un problema e non dare un minimo di volumetrie impedisce di intervenire per metterla a posto. Scattasse l'intervento, daremo sicuramente prescrizioni importanti per quella che sarà la ricaduta per la zona in termini di parcheggi, viabilità, sicurezza, qualità della vita. Un'operazione di buonsenso”. C'è chi si rammarica – è successo anche ieri in assemblea – per il naufragio del progetto casa di riposo. “Ma grazie ai soldi derivanti dalla cessione – ha ricordato il sindaco – don Federico ha messo in piedi un intervento da oltre un milione di euro per sistemare la casa di riposo Pax et bonum, alzandola anche di un piano”.