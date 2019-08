"Vas sul Masterplan ed inchiesta pubblica per l'isola Palmaria"

Golfo dei Poeti - E' approdata alla Commissione Territorio regionale la vicenda del masterplan dell'isola Palmaria con le diverse ragioni del no al controverso al piano di rilancio voluto dalla giunta di Giovanni Toti. Al termine della seduta, la commissione IV ha chiesto formalmente alla giunta regionale di avviare subito la valutazione ambientale strategica sul Masterplan e l’inchiesta pubblica. Un concreto percorso partecipativo che avevano chiesto in coro le opposizioni che sono diventate maggioranza, almeno per questa partita: assenti i commissari di maggioranza, la risoluzione è stata votata con 13 voti a favore e cinque contrari. Esultano il Movimento Cinque Stelle per bocca dei commissari Salvatore e De Ferrari: "Grande soddisfazione perché è appena stata approvata la risoluzione di commissione da noi proposta. Un segnale forte per ripristinare alfine le procedure partecipative necessarie ad una corretta gestione democratica della cosa pubblica. Ora subito una valutazione ambientale strategica per il Masterplan della Palmaria". Soddisfatto anche Francesco Battistini, consigliere regionale di Italia in Comune: "Quel che ci preoccupa di più del Masterplan che detta le linee di intervento sull’isola non è tanto la cementificazione edilizia, in termini di volumi, ma la trasformazione radicale di un paesaggio che dal 1997 è patrimonio mondiale dell’umanità e che rischiamo di perdere per sempre. Oltre alla necessaria messa in sicurezza di alcune aree critiche e alla creazione, discutibile, di strutture ricettive diffuse ciò che colpisce maggiormente è lo stravolgimento ambientale che Regione e Comune vorrebbero percorrere. Monorotaie turistiche, trenini agricoli, incremento delle aree di coltura, disboscamento, adeguamenti stradali e creazione di una mobilità interna rischiano di trasformare l’isola in una sorta di luna park artificiale. Chi oggi frequenta o visita la Palmaria lo fa per godere di un paesaggio selvaggio. Crediamo, dunque, che l’unica valorizzazione possibile e percorribile sia quella di tutelare e curare la natura di quel territorio che la stessa relazione finale al Masterplan definisce unica, salvo poi non tenerne affatto di conto. È necessario recuperare le importanti strutture di archeologia militare che sono presenti, mettere in sicurezza la rete sentieristica e conservare la ricchezza di flora e fauna, marina e terrestre, presente. Senza contare il fatto che mancano, ad oggi, totalmente degli investimenti sui servizi per chi risiede sull’isola. Le tante associazioni intervenute oggi non hanno solo prodotto critiche al Masterplan e al percorso individuato dalla Giunta Toti. Hanno fatto proposte alternative che meritano di essere ascoltate e accolte. Per questo abbiamo proposto, assieme a PD e 5 Stelle, una risoluzione che impegni la Giunta a sottoporre il Masterplan a Valutazione Ambientale Strategica aprendo un percorso di inchiesta pubblica come strumento di ascolto e di vera partecipazione. La maggioranza non è stata in grado di contrastare l’opposizione. La nostra proposta è dunque stata approvata. Oggi possiamo davvero dirci soddisfatti. Ora la Giunta deve fare ciò che non avrebbe certamente voluto fare. sia chiaro che alla distruzione della Palmaria noi non ci stiamo. Siamo istituzionalmente al fianco degli oltre 20.000 cittadini, spezzini e non, che hanno firmato la petizione contro questo protocollo di intesa". Dal Pd un'altra voce del coro: "Maggioranza battuta. L’assenza di molti consiglieri del centrodestra ha consentito di approvare un risoluzione proposta in aula dell’opposizione che impegna la giunta ligure il masterplan della Plamaria a una valutazione ambientale e ad avviare un percorso partecipativo con la cittadinanza. Un risultato importante, per garantire il rispetto dell’ambiente e dell’ecosistema di quest’area protetta".