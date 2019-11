"Una concessione regionale mette a rischio la nidificazione delle sule, Toti la ritiri"

Golfo dei Poeti - Francesco Battistini Consigliere Regionale Italia in Comune/Linea Condivisa ha presentato un’interpellanza per chiedere a Toti e la giunta chiedendo per quale motivo non sia stata ritirata in autotutela, per il Comune di Porto Venere, la concessione del decreto regionale 3623 del 2019 che dà il nulla osta alla variante di utilizzo delle aree demaniali marittime valutando “…un miglioramento dell’uso dell’arenile e degli specchi acquei e dei servizi connessi(in particolare con la realizzazione dei nuovi pontili in sostituzione delle catenarie…”

Per il consigliere regionale: “Questa premessa, fondamentale per il rilascio dell’autorizzazione, era pero’ gia’ stata oggetto di un precedente provvedimento, il decreto 2644/2006 che, nell’ambito della variante trattata, variante che è stata regolarmente eseguita, veniva dismessa per la riqualificazione della spiaggia con il prolungamento dei due moli esistenti, non potendo più’ essere, in tal modo, considerata disponibile ed essendo oggi utilizzata esclusivamente per l’attracco di 2 imbarcazioni riservate alla nidificazione delle Sule”.