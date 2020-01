"Una cittadina dopo un infortunio alle Grazie aspetta risposte da quasi un anno"

Golfo dei Poeti - La vicenda arriva da Porto Venere e ripercorre un incidente occorso ad un’anziana signora nel 2013. A riportarlo agli onori della cronaca è il gruppo consiliare Porto Venere Bene Comune, attualmente all’opposizione. La vicenda, per i consiglieri si è incagliata in una serie di vicende burocratiche e per questo si sono appellate al consiglio comunale e chiedono anche un incontro con il sindaco.

In una nota da Porto Venere Bene Comune spiegano: “La signora attende ormai da quasi dieci mesi la richiesta formale di incontro avanzata al sindaco dal nostro gruppo consigliare su sollecitazione di una cittadina delle Grazie in relazione alla gestione di una pratica di infortunio occorsole lungo i marciapiedi di Via Roma nel lontano 2013. Anni di peripezie burocratiche affrontate dalla concittadina con rimpalli multipli di responsabilità fra il Comune di Porto Venere ed Acam. Indipendentemente dalle responsabilità ancora da accertare dopo oltre 6 anni dall'accaduto la concittadina ha subito danni fisici ed economici importanti che attendono ancora di essere risarciti. Ingiustificabile l'atteggiamento dell'Amministrazione che ha snobbato anche la nostra richiesta più volte sollecitata all'assessore ai lavori pubblici Di Pelino. L'arroganza e l'indisponibilità al dialogo, sempre condannabile, risulta ancora più esecrabile quando è rivolta verso i più deboli."