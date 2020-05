"Un'alleanza ampia per porre fine ai danni del centrodestra"

Golfo dei Poeti - Intervento di Articolo uno La Spezia



Articolo uno La Spezia aderisce e concorda con il documento sottoscritto dalle forze ambientaliste spezzine e anche regionali “Coltiviamo Futuro e Bellezza " . Condividiamo il contenuto e gli obiettivi. Questi in gran parte sono anche nelle priorità da noi indicate nel tavolo di confronto unitario per le prossime elezioni regionali del campo progressista. L'obiettivo in cui anche noi siamo impegnati è quello di costruire per la Liguria un ampia coalizione, che in base all’esito positivo della recente votazione della loro base comprende, e ne siamo lieti, anche il movimento 5 stelle. Un’alleanza ampia che possa essere alternativa ai danni fatti del centrodestra e capace di riavviare una nuova fase per la Liguria. Una fase in cui i temi della salute e della sanità pubblica, della tutela dell'ambiente e della valorizzazione convivano con la tutela e con lo sviluppo sostenibile delle opportunità che ci vengono dalle bellezze e dalle risorse naturali del nostro amato territorio e con i temi del lavoro e dei diritti di tutti ma non con gli affari e le mani libere che chiede Toti con la giunta attuale che speriamo di riuscire a rimandare a casa. Per tutte queste ragioni restiamo a disposizione per dare continuità a questi impegni e confidiamo nella possibilità di lavorare insieme sui temi proposti che guardano all'oggi ma anche a un futuro giusto e pulito per chi verrà dopo di noi .