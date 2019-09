"Turismo, per Lerici dati impietosi. Servono acque pulite, meno traffico e più cura"

Golfo dei Poeti - Riceviamo dall'Associazione Culturale Futuro e Radici



Si vede che i proclami trionfanti, gli angoli dei selfie, i tappeti rossi, gli adesivi colorati non sono bastati. I dati sulle presenze turistiche fino a luglio, in quel di Lerici, sono impietosi e segnalano un più che preoccupante calo, spiegabile col maltempo solo per il mese di maggio.

Infatti, secondo l’Osservatorio Turistico Regionale luglio 2018 ha perso il 6.15 per cento degli arrivi (passando da oltre 12.600 a meno di 12mila) e il 3.25 per cento delle notti dormite (che da più di 39.700 sono diventate meno di 38.500). In generale per il 2019 47.474 arrivi e 121.793 presenze, meno 4.85 e meno 2.41 per cento rispetto al 2018.

Chissà cosa vogliono i turisti?

Forse acque pulite, un ambiente curato e caratteristico, poco traffico, un paese pulito, un sistema dell’accoglienza funzionante.

Strano, sembrano cose buone anche per i residenti.

E invece si è privilegiato una frequentazione basata sul mordi e fuggi, che sul territorio lascia poco o niente in termini economici e molto invece in rumore, confusione,inquinamento, spazzatura.

Sono scelte che fa la politica, il giudizio lo daranno i cittadini.



