"Tellaro usato come passerella, ma è un borgo abbandonato"

Golfo dei Poeti - “Tellaro viene utilizzato dall'amministrazione come vetrina, ma la realtà è che il borgo soffre di un certo abbandono, ci sono tanti problemi non affrontati o affrontati superficialmente. Mancano le manutenzioni e lo spazzamento, il porta a porta non funziona a dovere, le condizioni della strada non sono adeguate”. Con queste parole Sara Moscatelli, uno dei componenti del Comitato di frazione di Tellaro, ha ben sintetizzato il fil rouge dell'assemblea tenutasi stamani alla Mutuo soccorso del paese del polpo campanaro, terzo incontro pubblico organizzato dal 'laboratorio' del centrosinistra in vista delle imminenti comunali. “In questi anni è mancato l'ascolto. I comitati di frazione vanno ascoltati, non sopportati”, ha sottolineato Stefania Novelli, presidente del comitato tellarese. Giovanni Azzarini ha denunciato che "ci portano come fiore all'occhiello, ma un fiore all'occhiello non merita una strada in condizioni precarie, cantieri aperti oltre i tempi previsti – per altro già lunghi – e manutenzione zero”. Ezio Bordoni, proprietario di seconda casa che a Tellaro passa diversi mesi all'anno nonché animatore del gruppo Vivere Tellaro, ha parlato di “un borgo che potrebbe essere la Ferrari del turismo, invece viene tenuto come un pollaio. Sbagliato inoltre che ci sia un solo delegato ai rapporti con tutte le frazioni – cioè il consigliere Bernardini -, ce ne vorrebbe uno per frazione”. E diversi presenti hanno osservato che “questo ruolo di raccordo in passato era svolto dai comitati di frazione, più coinvolti e ascoltati”. Tra i partecipanti all'assemblea, il presidente del Comitato di frazione di Lerici, Bernardo Ratti, il segretario provinciale di Rifondazione, Veruschka Fedi, gli ex assessori Saia, Alessandri e Fiore.



Non è mancato un intervento dell'ex sindaco e capogruppo di opposizione uscente Emanuele Fresco, il quale, premesso ancora una volta che non sarà in alcun modo in corsa alle consultazioni di questa primavera, ha affermato che “diversamente da quanto dice il primo cittadino Paoletti, non è vero che il programma è stato completato. Vale anche per Tellaro: nessuna attenzione per le vie Gramsci e San Giorgio, nulla per il recupero di una strada di accesso provvisoria, tema del Gro mai affrontato in cinque anni. Le fogne? Il 90 per cento è stato fatto dalle amministrazioni precedenti, partendo da Tedoldi, e comunque i lavori adesso sono al palo. Paoletti anche a Tellaro ha dato numerosi esempi di come non debba funzionare la pubblica amministrazione, penso alla mancata discussione sul Portesone o all'incastellatura per canoe messa e poi rimossa alla marina. Spero vivamente che nel comune ci sia un risveglio, perché la mia sensazione è che la comunità si sia fatta troppo silente. Il borgo di Tellaro è stato trasformato dagli attuali amministratori comunali in una passerella da usare qua e là per l'Italia, ma di fare manutenzione, curare il decoro e migliorare l'arredo urbano nemmeno per l'anima”. Fresco ha criticato l'amministrazione Paoletti “perché in questi anni ha avuto un atteggiamento davvero arrogante e cattivo con chi non la pensa come loro. E lo hanno fatto con il 29 per cento... immaginiamo cosa succederebbe in caso di successo con numeri maggiori da parte di questa amministrazione che oggi come azionista di maggioranza non ha un gruppo di carattere pseudocattolico, ma la Lega. E su questo un ragionamento politico va fatto, perché non è che nella vita va tutto bene. Ci sono anche dei valori e degli ideali di cui tenere sempre conto”. Il presidente della Marittima tellarese, Lauro Cabano, ha espresso sostanziale condivisione per le critiche mosse al Palazzo civico dal punto di vista degli interventi e della gestione delle relazioni, e ha formulato una riflessione prettamente politica: “Il nostro obbiettivo deve essere riportare il centrosinistra alla guida del comune, magari per poi sfondare a livello provinciale. Per vincere dobbiamo quindi rendere coeso il centrosinistra e provare a dividere il centrodestra, all'interno del quale l'avversario più pericoloso è la Lega. Superiamo questa amministrazione in positivo, mostrando più capacità. E diamoci una visione di fondo, perché se ne siamo privi non possiamo immaginare di governare bene”.