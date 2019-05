"Spazzatrice meccanica, un servizio completamente inutile"

I consiglieri di minoranza a Porto Venere: "Il macchinario spazza al centro della careggiata dove c'è pulito".

Golfo dei Poeti - "E’ già da qualche anno che nel nostro comune, a partire dalla prima amministrazione Cozzani, è in funzione il servizio di spazzamento meccanizzato, che seppur inizialmente poteva essere visto come una innovazione, in realtà si è rilevato, salvo rare occasioni, un servizio completamente inutile in quanto questo mezzo operativo spazza, nella maggior parte dei casi in centro carreggiata e quindi “nel pulito”". Francesca Sacconi, Saul Carassale, Fabio Carassale e Franco Talevi, ovvero il gruppo di minoranza nel consiglio comunale di Porto Venere chiede lumi a proposito del piano di spazzamento meccanizzato e dei costi dello stesso: "In passato inoltre si sono evidenziate anche problematiche relative al danneggiamento delle pavimentazioni stradali ed in particolar modo a quelle del centro storico stante la ripetitività

dell’azione e la forza dell’attività meccanizzata. Inoltre molto probabilmente il servizio nella calendarizzazione attuale risulta sovrastimato e non organizzato in modo ottimale, in quanto sarebbe invece utile prevedere giornate con divieto della sosta “a rotazione” in modo da pulire dove nella realtà si accumula il rifiuto, anche con l’ausilio eventuale di ulteriore personale di supporto nel caso si voglia dare effettiva efficacia al servizio". In considerazione anche del nuovo aumento della Tari i consiglieri chiedono di capire meglio il funzionamento di tale servizio, conoscerne il costo orario e complessivo per capire se detto aumento possa essere legato anche ad una eventuale implementazione di questo servizio o ad un aumento dei costi unitari".