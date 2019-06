"Se Paoletti può documentare quanto sostiene, mi autodenuncio"

Golfo dei Poeti - "Queste sono dichiarazioni gravissime! So come ho lavorato nei due anni in cui sono stata assessore. Se il Sindaco ha della documentazione comprovante quanto dice, me la mandi che mi autodenuncio. Altrimenti la finisca!". Parola di Olga Tartarini, assessore all'Istruzione del Comune di Lerici con il sindaco Marco Caluri. Le sue parole, affidate ai social network, si riferiscono a quanto dichiarato dal sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, che in materia di scuole ha fatto cenno a perizie lasciate per anni nascoste nei cassetti. Anche un altro ex assessore della giunta Caluri, Michele Fiore, che aveva i Lavori pubblici, nell'ambito della discussione social, ha attaccato il sindaco invitandolo ad andare in Procura "se è davvero convinto che qualcuno (chi? Fuori i nomi) abbia occultato una perizia sulle scuole".