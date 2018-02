"Rifiutiamo le etichette: sinistra, centro e destra parole abusate che ormai hanno perso credibilità"

Golfo dei Poeti - "Il progetto presentato nei dibattiti pubblici di metà gennaio è nato e rimarrà civico, cioè aperto a tutte le persone di buon senso che vivono il territorio, a prescindere da tessere, ideologie, credenze o qualsiasi discriminante si voglia trovare o inventare". Francesca Di Malta, Francesca Sacconi, Fabio Borghini, Guido Radogna, Paolo Negro,

Sergio Guidotti e Paolo Daga chiariscono il loro punto di vista, in seno al dibattito politico che ci accompagnerà fino al voto delle prossime amministrative: "Noi crediamo nella buona Politica, quella con la P maiuscola, quella capace di offrire modelli ed esempi di vita ai cittadini ed in cui, come scriveva nel IV secolo A.C. Aristotele, ciascuno può dare il proprio contributo al miglioramento delle condizioni di vita della collettività".



Continuano nella loro nota: "Il carrierismo politico, la mancanza di sobrietà ed il culto per il denaro sono invece mali che vanno estirpati, così come vanno condannati opportunisti ed accentratori del potere politico. Le tematiche che abbiamo a cuore sono legate prettamente al territorio, alla sua valorizzazione come risorsa per chi vi abita e per chi vi lavora e, di conseguenza, per chi lo frequenta, sia esso turista occasionale o amante affezionato. Sinistra, centro e destra sono parole abusate che ormai hanno perso significato e credibilità, per questo rifiutiamo le etichette e vogliamo veramente superare le banalizzazioni, le ideologizzazioni e le categorizzazioni. Con progetti chiari, condivisi e con una visione a lungo periodo vogliamo cambiare il modo di pensare a come amministrare il territorio, secondo quello che dovrebbe essere, sempre citando Aristotele, il fine ultimo dell'attività politica: la felicità. Chiunque si riconosca in questi obiettivi è e sarà sempre il benvenuto".