"Rifiuti, Paoletti non è sostenuto nemmeno dalla sua parte politica"

Golfo dei Poeti - I circoli del Partito democratico di Lerici intervengono in merito al ricorso al Tar per l'affidamento dei rifiuti.



"Nei giorni scorsi abbiamo letto la notizia della pubblicazione della terza sentenza del TAR Liguria che ribadisce l'illegittimità di alcune Deliberazioni del Comune di Lerici in materia di rifiuti, tra cui tutti gli atti relativi alla recente gara.

Il Comune, quindi i cittadini, deve pagare anche le spese legali! La solitaria guerra dei rifiuti intrapresa da Paoletti e dalla sua giunta, che doveva portare chissà quali risparmi per i lericini, per ora ha generato un danno certo ed immediato di alcune decine di migliaia di euro fra spese legali e consulenze. Nonostante ciò Paoletti si dichiara perseguitato. In realtà alza un polverone per non far vedere un evidente fallimento.

Il TAR ha detto chiaramente il Comune di Lerici non può sottrarsi dal contratto con Iren in quanto il contratto Lerici lo ha approvato. E lo scambio era chiaro. Iren garantiva i lavoratori e si accollava i debiti in cambio di poter spalmare il debito grazie a contratti pluriennali Tutto questo anche il Comune di Lerici l'ha approvato e subito dopo se ne è dimenticato! un bel modo di fare politica!

Il TAR lo ha richiamato alla realtà. Gli uffici della Provincia avevano fatto il loro lavoro correttamente.





E che il suo comportamento non fosse da seguire non glielo dice solo il PD Lericino. Glielo dicono tutti gli altri Comuni, dei quali nessuno si è ben guardato dal seguirlo, ad iniziare da quelli principali (molti dei quali di centrodestra come Paoletti).

Tutti codardi? Tutti conniventi? O molto più probabilmente più attenti a non fare pesare sui cittadini campagne politiche con finali già previsti?

In ultimo: Paoletti dice che la Provincia deve fare la gara. Ma chi è che governa la Provincia? Se non se ne è ancora accorto glielo diciamo noi. Il centrodestra. Gli diamo anche un altro suggerimento. Faccia presentare una proposta di Delibera in Consiglio Provinciale dalla sua Assessora Claudia Gianstefani, che è anche Consigliera in Provincia e che fino ad ora non ha avanzato proposte o presentato ordini del giorno a sostegno delle tesi del suo Comune. Solo scarsa comunicazione o c'è dell'altro?

Sindaco Paoletti, non vada a ricercare trame oscure o colpevoli nascosti. Se la prenda con sé stesso. Se fuori dal suo Comune non è sostenuto nemmeno da chi si riconosce nella sua parte politica si faccia delle domande e se non trova le risposte gliele daremo noi.

il Comune di Lerici non può continuare ad essere così marginale rispetto le politiche provinciali. La buona notizia è che si stanno avvicinando le elezioni.



i Circoli Pd di Lerici