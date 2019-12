"Restyling fatto. Ma sono scomparsi pensilina e targa di via Meneghetti"

Golfo dei Poeti - "Che fine ha fatto la targa di via Giuseppe Meneghetti? E perché a distanza di mesi la pensilina dell’autobus della Marina non è stata ripristinata? Sono passati sei mesi infatti dall'inaugurazione di quella che un tempo era una Marina ora trasformata in piazza, e in questo lasso di tempo non si hanno più avuto notizie della targa di marmo che oltre a segnalare la presenza di una Via ricordava il sacrifico di un giovane partigiano nostro compaesano caduto durante un rastrellamento nazifascista dopo che aveva rifiutato l’arruolamento alla X Mas e scelse la Resistenza armata". Lo si legge nella nota diffusa dal gruppo di opposizione consiliare 'Cambiamo in Comune'.



"Nessuna notizia - prosegue la forza di sinistra - neanche della pensilina che rispondeva ad una esigenza più prosaica, ma altrettanto importante: proteggere gli utenti dei mezzi pubblici dalle frequenti e sempre più intense intemperie. Dopo una estate passata a ridosso delle siepi e del totem informativo per cercare un po’ di ombra, ora con le piogge ed il vento, ripararsi diventa evidentemente impossibile. Come Cambiamo in Comune, facendoci interpreti del disagio di cittadine e cittadini chiediamo, tramite il nostro Consigliere di riferimento Andrea Ornati, il ripristino urgente di entrambe le strutture. Le opere si dichiarano concluse, quando lo sono in tutti i loro dettagli, soprattutto quando la mancanza di dettagli creano disagio".