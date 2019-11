"Quel simbolo ricorda la Xª Mas, vergogna il patrocinio del Comune"

Golfo dei Poeti - Quando ha visto quel simbolo, non ha potuto passarci sopra. E così ha indirizzato una mail al ministro Lorenzo Guerini, al capo di Stato maggiore Giuseppe Cavo Dragone, al prefetto Antonio Lucio Garufi e al sindaco di Porto Venere Matteo Cozzani. Inizia così: "Io sottoscritto Carassale Fabio, consigliere comunale di Porto Venere (SP), reputo grave quanto deliberato dalla Giunta Comunale del mio Comune relativamente alla concessione del patrocinio all'A.S.D. Original Gram per l’evento denominato Black Caiman Operation organizzato sul territorio portovenerese per il prossimo sabato 9 novembre e recentemente promosso con simbologie, a mio giudizio, di chiaro riferimento all'organizzazione Gladio e alla Decima Mas della RSI".

A far saltare la mosca al naso all'esponente del gruppo Porto Venere Bene Comune, è il battesimo dato all'evento di carattere sportivo che si svolge da stamattina attorno alla base del Varignano: "Italian BLADE Gladius: La Xª LAMA". Quel "Xª" stampigliato in rosso che ricorda quello della famigerata Xª Mas, per i primi anni di guerra spauracchio della Royal Navy nel Mediterraneo e in seguito, rimodulata sotto le insegne della Repubblica Sociale Italiana, macchiatasi di efferate atrocità contro la popolazione civile italiana e i gruppi partigiani.



L'evento è una gara OCR (obstacle course race) come se ne svolgono tante in tutta Italia. Un percorso lungo dieci chilometri e con venti ostacoli da superare in sei ore, di quelli che mette a dura prova la resistenza fisica e psicologica dei partecipanti. Le prove sono basate sul fitness, attività di problem solving, gestione dello stress e lavoro di gruppo. Lo scopo non è tanto arrivare primi, quanto riuscire ad arrivare in fondo. Quello spezzino è un appuntamento che ha segnato un ottimo successo di iscrizioni, i settanta posti a disposizione volatilizzati in poche settimane. Tra questi anche alcuni operatori Comsubin, con cui normali ragazzi e ragazze possono provare per un giorno a competere. Nessuna rievocazione storica, nessun riferimento nostalgico di sorta appare da parte degli organizzatori. Se non la scelta di quel battesimo che richiama al corpo speciale della fu Regia Marina.

Carassale si scaglia contro l'amministrazione portovenerese che "già in altre occasioni non ha condannato l'uso del simbolo della Decima Mas della RSI, sfoggiato anche da un componente della giunta stessa, l'assessore Emilio Di Pelino, come emerso anche nell’aspra discussione dell'ultimo consiglio comunale tenutosi in data 7 ottobre scorso che riguardava la rimozione dalla sala pubblica comunale “Renzo Mantero” della vecchia targa della storica Sezione del PCI Porto Venere intitolata a Giacomo Bastreri, primo martire, nel 1921, della nascente violenza fascista. E' infatti inaccettabile che non siano stati colti i chiari riferimenti a ciò che la Storia e la nostra Costituzione condannano e che le Istituzioni della Repubblica e la stessa Marina Militare dovrebbero costantemente contrastare attraverso l'esercizio democratico delle proprie funzioni. Questa spettacolarizzazione dell'evento visibile sulle pagine social, questo proporre e svelare tecniche e metodologie di addestramento militari, possono anche mettere a repentaglio la sicurezza stessa di un corpo della Marina Militare, altamente specializzato e di lustro per le nostre Forze Armate, e la sicurezza della sua base logistica e operativa presente sul territorio portovenerese. La guerra non è un gioco, non è spettacolo e non è sport!".