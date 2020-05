"Quel crollo stradale a Porto Venere era annunciato"

Golfo dei Poeti - "In relazione al cedimento della strada comunale all'Olivo di Porto Venere vogliamo ricordare che quel tratto di strada presentava da tempo diversi problemi. Già due anni fa, nel luglio 2018, infatti avevamo presentato una interrogazione al riguardo". E'quanto si legge in una nota di Porto Venere Bene Comune che prosegue: "L'interrogazione venne "respinta" dall'Amminnstrazione Comunale asserendo che avevano effettuato un sopralluogo e chenon sussisteva nessun pericolo. Ieri invece si è constatata l'apertura di una voragine nella sede stradale a causa dello svuotamento del materiale sottostante".

"Con sollievo di tutti - conclude la nota - il crollo non ha causato feriti alla persone ma grande disagio per il blocco della circolazione e la sospensione del servizio dei bus Atc. Anche in questo caso abbiamo avuto conferma della poca considerazione verso qualsiasi segnalazione avanzata dalla minoranza o da cittadini "critici" e conferma della supponenza dell'Amministrazione Comunale.