"Prendere posizione contro le iniziative dei gruppi fascisti"

Golfo dei Poeti - “Nei giorni scorsi Casa Pound ha organizzato davanti alla Conad di Lerici una raccolta di generi alimentari destinata alle famiglie italiane. Non so chi abbia autorizzato questa cosa. La povertà non ha colore, religione o razza. Ritengo imprescindibile che questo consiglio comunale prenda posizione contro iniziative di questo tipo. Facciamo poca strada se diamo spazio a realtà che sono in contrasto con la nostra Costituzione in virtù delle loro idee fasciste e razziste. Che questo episodio sia il primo e l'ultimo, si faccia più attenzione”. Così dall'opposizione il consigliere comunale lericino Emanuele Fresco, ex sindaco, in apertura della civica assemblea. “Chi fa beneficenza usando il razzismo come criterio di selezione è fuori da una dimensione civile e democratica – la risposta del primo cittadino Leonardo Paoletti – propria di uno Stato di diritto come il nostro. Tempo fa abbiamo negato il suolo pubblico proprio a Casa Pound per una manifestazione”.