"Pozzale modello favela, non serve il Masterplan per sistemarlo"

Golfo dei Poeti - “La nostra volontà chiaramente è andare a modificare gli aspetti negativi che sottolineate ma, parlando in modo trasparente e sincero, è chiaro che per realizzare determinate azioni servono importanti investimenti, che sono inseriti nel Masterplan. Chi si professa contro il Masterplan è anche contro gli investimenti di cui parlate, è palese”. Lo ha affermato in consiglio comunale Matteo Cozzani, sindaco di Porto Venere, in replica alla mozione con cui l'opposizione, sulla scorta di un sopralluogo dei mesi scorsi, chiedeva un impegno per la fruibilità e l'accessibilità del Pozzale, in Palmaria. Rimarcata la disponibilità dell'Aeronautica a collaborare in ottica decoro e migliorie, la consigliera Francesca Sacconi ha poi rilevato che “è brutto che un'isola che si vuol rendere turistica oggi presenti un Pozzale modello favela. Si aspetta il turismo di lusso per mettere a posto? Tutti i cittadini hanno diritto di trovare spiagge in condizioni decenti e servizi adeguati, in particolare quelli igienici, ora non funzionanti”. Quindi la menzionata risposta del primo cittadino, che ha aggiunto che “i bagni non funzionano per una questione di gestione, ma rispetto al passato abbiamo risolto il problema di approvvigionamento idrico; a livello di tubature ci sarà anche un rinnovo delle adduzioni secondarie” e, in risposta alle osservazioni della Sacconi sulla situazione della Spiaggia dei Gabbiani (sempre al Pozzale), su cui grava un'ordinanza della Capitaneria che vieta sosta e transito di persone e unità navali entro la fascia dei 30 metri dai piedi del costone, ha affermato che “non è nostra intenzione spendere soldi dove c'è un divieto del genere, a nostro avviso ci sono interventi prioritari rispetto a questo”. Dall'opposizione tuttavia l'invito a lavorare maggiormente affinché sia rispettata l'ordinanza, mettendo transenne ed esortando più controlli (QUI le multe dello scorso agosto).



“Per la prossima stagione i servizi igienici saranno pronti ed efficienti, stiamo predisponendo il contratto per intestare al Comune il contatore dell'acqua e stiamo dando in affidamento il servizio”, ha aggiunto l'assessore Emilio Di Pelino. “Rimango basita dalle parole del sindaco sul Masterplan – ha continuato Sacconi -, non c'è bisogno del Masterplan per tenere pulito il Pozzale”. Concetto sposato, sempre tra le file dell'opposizione, da Saul Carassale, che ha ricordato: “Il decoro è immagine, e l'immagine sono quattrini per il nostro territorio”. “Masterplan? Qua si tratta di garantire un livello minimo di accesso in sicurezza – ha detto l'altro Carassale, Fabio -. Non si può far vinta di non vedere perché mancano risorse. Il Comune provi a intercettarne attraverso il Parco regionale – esiste ancora? - attivando percorsi che guardano alla Regione e all'Europa. E sulla Spiaggia dei Gabbiani: è l'unica spiaggia vera e propria al Pozzale, penso sarebbe importante lavorare per garantirne la fruizione in sicurezza”. Esito infausto per la mozione dell'opposizione, che ha ricevuto solo i voti favorevoli dei proponenti.