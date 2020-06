"Porto Venere è Covid-free da una settimana"

Golfo dei Poeti - “Porto Venere è Covid-free da oltre una settimana. Non abbiamo più né positivi né persone in sorveglianza attiva”. Lo ha annunciato il sindaco Matteo Cozzani intervenendo in serata nella conferenza stampa della Regione Liguria sulla situazione coronavirus. “E' una buona notizia – ha sottolineato – e un dato positivo da cui ripartire, come stanno facendo anche gli alberghi che da luglio saranno aperti e che stanno già ricevendo prenotazioni anche dall'estero. Per dare maggiore spinta alle attività commerciali – ha proseguito – abbiamo anche avviato un'app che consente di avere una giornata di parcheggio gratuito se si spende nei nostri negozi e nelle attività di Porto Venere”. Infine sulle spiagge: “Stiamo provvedendo al loro ripascimento e grazie anche ai contributi della Regione riusciremo a controllare la Palmaria con nuovi vigilantes e ad assumere agenti di Polizia Municipale”.