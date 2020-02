"Porta a porta, no a passi indietro. Nei cassonetti non si sa cosa finisca"

Golfo dei Poeti - Ha preso il via ieri sera a Lerici, in sala consiliare, un ciclo di incontri a tema ambientale organizzato dall'amministrazione comunale. Protagonista il giornalista, scrittore, attivista e comunicatore scientifico Franco Borgogno, che ha raccontato alla platea il grande problema della plastica in mare, inquadrando le strategie necessarie per arginarlo e smontando qualche bufala. Non è mancata una presentazione dell'incontro da parte del sindaco Leonardo Paoletti, che ha parlato di di “un ciclo di incontri che va in coda a una serie di importanti iniziative ambientali intraprese in questi anni dall'amministrazione comunale. Abbiamo la Bandiera blu e la Bandiera verde, siamo entrati nel Santuario Pelagos, abbiamo vietato il fumo nelle spiagge e sulle scogliere naturali e artificiali”. Su quest'ultimo punto il primo cittadino ha detto che nelle prossime settimane saranno approvati dalla giunta due regolamenti, uno dedicato alle spiagge (comprendente il divieto di fumo), l'altro a tema plastic free. Una mossa per andare oltre le già promulgate ordinanze, con l'obbiettivo di arrivare a una maggiore efficacia di interdizioni e prescrizioni. Sulla pratica regolamenti sta lavorando in primis la consigliera Claudia Gianstefani, delegata ai rifiuti, che ha incassato il plauso del primo cittadino.



“Abbiamo assunto iniziative importanti – ha aggiunto il sindaco – come l'avvio, appena insediati, del porta a porta spinto, che è l'unico sistema valido per valorizzare al massimo il riciclo e la chiusura del ciclo dei rifiuti. Non abbiamo mai immaginato di fare un passo indietro rispetto a questa modalità di raccolta. Abbiamo ritenuto di essere sinceri con i nostri cittadini: l'unico moto per riciclare fattivamente è il porta a porta spinto. Se dai una tessera per mettere la spazzatura nei cassonetti, nessuno saprà mai cosa ci finisce dentro”. Con buona pace di quelle amministrazioni vicine che sono tornate o torneranno al sistema misto (vedi il capoluogo e Sarzana). Paoletti ha spinto sull'importanza del cambiamento culturale: “Per noi magari è ancora difficile pensare di vivere senza bidoni, ma le generazioni future non sapranno vivere senza porta a porta”. Insomma, nessun ripensamento nei confronti di un sistema che in questi anni si è spesso trovato al centro della polemica politica, in quanto ritenuto da alcuni talebano. Non è mancato infine un ringraziamento a Sea Shepherd, con cui Palazzo civico ha instaurato una fattiva collaborazione: “Vogliamo portare avanti il rapporto con questa organizzazione”, ha assicurato il sindaco, affiancato da Giuliana Santoro, referente spezzina per i pastori del mare.