"Perché i residenti non possono tirare a secco le loro barche come è sempre stato?"

Golfo dei Poeti - "Perché a Fezzano quest'anno non è possibile tirare a secco le imbarcazioni dei residenti e tenerle nelle aree limitrofe al mare, come è sempre stato fatto da sempre?" A chiederselo e a chiederlo è la minoranza consiliare del Comune di Porto Venere dopo le segnalazioni da parte di alcuni cittadini: "Hanno chiesto agli uffici ma le risposte sono state vaghe.

Crediamo sia inutile ricordare che nei nostri borghi il rapporto con il mare è una delle attività che caratterizzano il nostro vivere e che deve essere tutelato e favorito. Ciò anche per salvaguardare l'unicità delle nostre comunità. Se l'intoppo non fosse ancora stato risolto chiediamo gli intendimenti dell'amministrazione e i provvedimenti che essa intende assumere. Si auspica che il problema venga risolto rapidamente e che nel futuro, e per tutti i paesi, sia provveduto per tempo. Non creiamo difficoltà ai nostri concittadini, alcuni anche anziani, che sentono l’uso della propria barchetta come parte del loro vivere".