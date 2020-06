"Pedoni, auto e bus in strada assieme, c'è un problema di sicurezza"

Golfo dei Poeti - “Le osservazioni del consiglio del Comitato di frazione di San Terenzo sul senso unico sono legittime e devono portare l'amministrazione a fare qualche ulteriore riflessione. Personalmente ci tengo a evidenziare il tema della sicurezza: secondo quanto prefigurato da Palazzo civico, sulla carreggiata troveremo un situazione promiscua con pedoni, auto, mezzi pesanti, bus. La cosa mi preoccupa, a maggior ragione per il fatto che d'estate si passeggia anche di sera. Tra l'altro vorrei che sindaco e comandante della Municipale spiegassero espressamente quali sistemi di sicurezza intenderebbero adottare: non credo che qualche New Jersey di plastica sia sufficiente per garantire passeggiate in tranquillità”. Lo dichiara in qualità di consigliere di opposizione l'ex sindaco Emanuele Fresco. “Penso che la proposta del consiglio del Comitato di dividere in due corsie la passeggiata pedonale possa essere la strada da percorrere – prosegue Fresco -, anche in virtù della sua larghezza”. Questo sarà uno dei temi principali al centro della commissione viabilità in programma lunedì prossimo, convocata su richiesta della capogruppo De Luca.