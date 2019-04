"Parcheggio automatizzato al palo e camper 'selvaggi', serve soluzione"

L'opposizione consiliare di Porto Venere incalza Palazzo civico.

Golfo dei Poeti - Francesca Sacconi, Saul Carassale, Fabio Carassale e Franco Talevi, consiglieri comunali dell'opposizione a Porto Venere, hanno presentato un'interrogazione dedicato all'area parcheggio 'Il Golfo' in località Cavo. “Nell’autunno 2017 – scrivono i consiglieri - sono stati fatti lavori per utilizzare l’area parcheggio attraverso sistema automatizzato con il posizionamento di sbarre, cassa automatica e conta posti auto e, di conseguenza, veniva eliminata tout court l’area di sosta attrezzate per i camper, ma ad oggi questi impianti tecnologici non sono ancora stati messi in funzione e che con il passare del tempo tali strutture si possono solo che deteriorare con il rischio di doverle manutenzionare ancora prima di averle messe in funzione”.



Gli esponenti del centrosinistra denunciano altresì “lo stato di degrado in cui versa tutta l’area parcheggio che essendo posizionata all’ingresso del paese e sul crinale panoramico che domina il golfo e il canale di Porto Venere dovrebbe essere maggiormente considerata” e segnalano che “con l’eliminazione dell’area di sosta per i camper e quindi con l’indisponibilita’ dei servizi essenziali relativi si sono verificate in piu’ di un’occasione situazioni incresciose con sversamento di reflui direttamente in strada”.



Con l'interrogazione i consiglieri chiedono all'amministrazione Cozzani quando sarà reso attivo il sistema automatizzato “visto che siamo alle porte della seconda stagione estiva che vede questo sistema non operativo ed in completo stato di abbandono”, nonché lumi su “le modalita’ di gestione / funzionamento dello stesso sistema riguardo all’auspicata accessibilita’ ai residenti e, in caso contrario, come si sia pensato di risolvere questa drastica diminuzione di posti per i possessori dei pass”. Inoltre i quattro consiglieri chiedono “se l’Amministrazione non ritiene necessario un intervento straordinario di manutenzione dell’area volto all’eliminazione del degrado e “se a quasi due anni dall’eliminazione 'ufficiale' del’area camper non ritenga necessario individuare sul territorio un’area alternativa ed idonea al parcheggio degli stessi, visto che ad oggi non trovando una zona adeguata sostano in maniera 'selvaggia' con l’aggravante, in alcuni casi documentati, del rilascio a terra degli scarichi reflui”.