"Paoletti racconta balle per coprire lo scempio degli scogli"

Golfo dei Poeti - "Basta balle era lo slogan della campagna elettorale del 2015 dell’attuale sindaco. Peccato che le balle le stia raccontando lui. Paoletti prima dichiara che le opposizioni hanno condiviso la recinzione degli scogli. Un attimo dopo sostiene l’esatto contrario, che non ha mai ricevuto collaborazione. Mettiamo un punto su questo tema. Paoletti ha raccontato una balla per tentare maldestramente di coprire le reazioni veementi dell’opinione pubblica allo scempio che tutti abbiamo avuto modo di vedere. 22mila euro gettati dalla finestra per recintare gli spazi più facili da gestire per il distanziamento: gli scogli. Senza contare che sul tema non riesce neanche a distinguere una pagina satirica che niente ha a che fare con le opposizioni politiche dalle posizioni dei gruppi che siedono in consiglio comunale". Così in una nota il gruppo di opposizione Cambiamo in Comune.



"Siamo alle solite - continua la nota -. Un’amministrazione che nemmeno in un momento storico così delicato è in grado di accettare la logica del confronto e della critica, anche aspra, preferendo denigrare e delegittimare chi non la idolatra. Arrivando a mentire spudoratamente rispetto al lavoro svolto dall’opposizione nelle Commissioni consiliari straordinarie, volute proprio dalle opposizioni. Un'opposizione responsabile, propositiva e sempre nel merito.

Questo giochino sporco e denigratorio è comodo quanto inaccettabile da parte di chi ha la responsabilità di guidare una comunità. È questo che rende prima di tutto irricevibile, ancora una volta, il metodo: il potere rozzo e bullo di insultare e sbeffeggiare chi legittimamente critica e fa osservazioni senza mai affrontare il merito dei temi posti".



"Paoletti - continuano dal gruppo rappresentato in consiglio comunale da Andrea Ornati -parla di 'speculazione sulle RSA'. Forse non ricorda che furono le opposizioni stesse a pretendere che un tema tanto serio e delicato fosse affrontato con le dovute attenzioni e nelle sedi opportune piuttosto che a mezzo social. Forse non ricorda che abbiamo proposto noi un tavolo tecnico, con l’avvallo dei sindacati. Tavolo che, ovviamente, è stato rifiutato. Il sindaco parla di bilancio. Abbiamo proposto di votarlo da settimane, proprio per liberare risorse da mettere a servizio dei concittadini in difficoltà esattamente come abbiamo chiesto di usare l'avanzo di bilancio (di oltre 3 mln di euro) e la donazione ricevuta dal Comune per far fronte all'emergenza intervenendo su affitti e consumi. Sulle Imprese. Per stanziare risorse per gli imprenditori locali non è necessario aspettare il beneplacito del Governo. Ma il Sindaco sostiene di no, che non gli sarebbe permesso erogare risorse per le imprese colpite dal Covid. Ma allora chi era che in Commissione parlava di stanziare fondi per sostenere gli affitti delle attività commerciali? Chi parlava di incentivi per il tessuto commerciale? Delle due l’una.

Lerici è un comune finanziariamente solido da decenni e non certo grazie a chi oggi governa che si trova unicamente a poter spendere (spesso male) ciò che si è trovato in cassa grazie al patto di stabilità. Le risorse ci sono e basterebbe avere meno spocchia e studiare interventi mirati, efficaci e condivisi con la Comunità".



"Sulla scuola - concludono - è l’ora di farla finita. In 5 anni c’è stato il vuoto e chiunque lavora e frequenta le scuole può benissimo testimoniarlo. Oggi non c’e’ da aspettare alcuna decisione del Governo. C’è da agire al più presto per garantire gli spazi e gli strumenti necessari, predisporre dei piani per farsi trovare pronti. Promuovere attività estive e aiutare i bambini e i ragazzi vessati da mesi di isolamento, come chiedono numerosi genitori in questi giorni. Ci sono da sistemare gli edifici come le Scuole Medie di San Terenzo dove dopo un anno dalla chiusura non è stata ancora mossa paglia e i bimbi sono ammassati a Lerici. Gli spazi scolastici sono e saranno fondamentali ma, d’altro canto, è stato l’Assessore Toracca a dichiarare alla stampa che non intende immaginare plessi ulteriori rispetto a quelli attualmente in uso. Quindi addio plesso di Tellaro, addio Cochrane a Pugliola. L'Amministrazione deve aspettare l'ok del Governo anche per consegnare i tablet promessi alle famiglie che ne hanno bisogno e lasciate per settimane in una condizione di separatezza rispetto alle altre? L’amministrazione è in palese confusione. D’altronde sono stati mesi complicati e i nostri innumerevoli inviti a costruire tavoli di lavoro congiunti (come quelli sulla salute e sull'economia - negati dal primo cittadino) per affrontare la crisi sono sempre caduti nel vuoto. Manca l’umiltà e l’intelligenza di mettere intorno a un tavolo (vero, non meramente formale) le opposizioni ma anche le associazioni e i comitati che potrebbero essere un valore aggiunto in questa fase.

E poi diciamocelo: finché c’era da chiudere tutto e da far leva sulle (legittime e condivisibili) paure delle persone è facile avere consenso e giocare allo sceriffo. Poi però quando si tratta di organizzare e proporre una visione nuova di territorio che coniughi salute, servizi, lavoro, ambiente i nodi vengono al pettine si palesa tutta la debolezza politica. Inconsistenza che si tramuta in scelte assurde e inaudite come quella della recinzione degli spazi. Spazi oggi più che mai fondamentali da rendere sicuri e regolamentati, certo, ma accessibili. Spazi - come mare e arenili- da aprire perché più sono ampi e meno si rischia l’affollamento. Per cui si cambi rotta e prima possibile visto che si cade nelle farsa a danno dei cittadini e dell’immagine stessa del territorio. Sullo stile politico, invece, non nutriamo più alcuna speranza".