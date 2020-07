"Paoletti fa marcia indietro sul 5G. Ma in questo anno e mezzo è stato installato qualcosa?"

Golfo dei Poeti - “La giunta Paoletti ha fatto una retromarcia sull'installazione di antenne per il 5G a Lerici, una decisione che è in linea con le perplessità sollevate dall'opposizione in consiglio comunale. Un passo indietro che arriva ben un anno e mezzo dopo la delibera con cui Palazzo civico aveva dato l'ok al gestore per l'utilizzo in comodato d'uso gratuito di una serie di infrastrutture pubbliche. Resta però un punto interrogativo”. A parlare è l'ex sindaco Emanuele Fresco, ora capogruppo d'opposizione, che spiega: “Visto che dall'approvazione della delibera che approvava l'installazione del 5G alla sua revoca è passato un anno e mezzo – da gennaio 2019 a giugno 2020 -, vorremmo capire se in questo ampio lasso di tempo sia stato fatto qualche intervento da parte del gestore. Al di là della rettifica della giunta, servirebbero certezze da questo punto di vista”.