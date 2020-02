"Non solo il verde, alle Grazie c'è un problema complessivo di visione delle aree pubbliche"

Golfo dei Poeti - L'opposizione consiliare di Porto Venere ha presentato un'interpellanza a tema 'Manutenzione verde pubblico – Istanza autorizzazione paesaggistica relativa ad abbattimenti e sostiruzione alberature sul territorio'. Il consiglieri del centrosinistra, in particolare, interrogano l'assessore Di Pelino e il consigliere delegato alla frazione delle Grazie, Angelo Zignego, per conoscere “le motivazioni dei tardivi ed inadeguati trattamenti nella lotta obbligatoria al punteruolo rosso per il piano di azione regionale; le motivazioni dei tardivi abbattimenti, in corso in questi giorni, delle piante di palma morte ed infette che hanno prodotto il proliferare incontrollato del parassita, in difformità a quanto consigliato dal Servizio Fisiosanitario della Regione Liguria con nota del settembre 2018; le motivazioni dei tardivi abbattimenti delle piante di pino, ritenute pericolose dalle perizie ed anche da noi segnalate con interrogazione ed i discussione consigliare, che hanno portato ad un ulteriori cadute al suolo, come quella avvenuta nell’autunno nella centrale piazza Bastreri; le motivazioni della mancata risposta alla petizione formalizzata da un gruppo di cittadini e le motivazioni della conseguente assenza di partecipazione del Consiglio Comunale e della cittadinanza ad una pratica cosi’ importante per gli aspetti sociali, ambientali, urbanistici e funzionali delle aree a verde pubblico”. Chiedono inoltre “se a seguito della nota della Soprintendenza, che non approva al proposta con richiesta di integrazioni, l'amministrazione intende aprire un dialogo con l’intera rappresentanza del Consiglio Comunale e con la cittadinanza per addivenire ad una proposta condivisa da presentare pubblicamente prima di un nuovo inoltro”.



“Restiamo stupiti dal comportamento tenuto dall'amministrazione sul piano della partecipazione, dal momento che, anche in presenza di una specifica richiesta, operata tramite la raccolta di 120 firme, non ha inteso presentare alla cittadinanza il progetto sul verde per raccogliere eventuali osservazioni – attaccano dall'opposizione -. Altro aspetto che ci sembra debole è quello della visione complessiva delle aree pubbliche, in particolare nella frazione delle Grazie, dove in presenza di un campo di calcio inutilizzato e ridotto ad area cantiere, di un intervento previsto e finanziato nell'area attigua alla società sportiva Forza e Coraggio, e di una area da poco restituita alla collettività e prima di competenza del cantiere Valdettaro, non si è ritenuto di procedere ad un progetto complessivo. In merito alla ripiantumazione stessa la prima cosa che emerge, e che non ci soddisfa, è la quantità di nuove piante (circa 60) posizionate in sostituzione delle vecchie abbattute (circa 130), ovvero meno del 50%, peraltro posizionando piante differenti da quelle rimosse, con evidente degrado dell'aspetto estetico sopratutto nelle situazioni 'a filare' come ad esempio in via Lungomare. Confidiamo che su questa procedura l'assessore Di Pelino e l'amministrazione facciano un passo indietro, aprendo con la cittadinanza una fase di confronto, per arrivare ad un progetto di piantumazione più bello e completo, che possa diventare un vero e proprio 'piano del verde' del nostro comune”.