"Non so quanto il virus possa cambiare le nostre vite, ma è certo che ce la faremo"

Golfo dei Poeti - "Non so quanto il Covid-19 possa cambiare la nostra vita. Ma è certo che presto torneremo a viverla appieno". Così si apre il messaggio pasquale che il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti ha diffuso via social. "Magari sarà sufficiente riorganizzare il sistema sanitario per far fronte a situazioni di contagio diffuso o trovare le giuste terapie - continua -, ma senza dubbio l'emergenza sarà superata. Sopportiamo questa croce come le altre che l'Europa e le comunità hanno dovuto e saputo sopportare nel corso della loro storia millenaria".



"Oggi festeggiamo la Pasqua con la consapevolezza di quanto sia stato grande il cammino dell'umanità e del ruolo di protagonisti che noi tutti abbiamo oggi nel posare questa nuova pietra miliare. Buona Pasqua e grazie per il comportamento esemplare che ogni giorno tenete per tornare al più presto a ricostruire il nostro mondo di relazioni e di legami anche fisici", conclude il primo cittadino.