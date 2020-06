"No vigilantes, assumiamo disoccupati. Limitazioni solo se lo chiederanno i flussi"

Golfo dei Poeti - “Dietro l’apparenza di voler 'proteggere' i cittadini, le misure prese dal centrodestra creano delle distorsioni nell’utilizzo degli spazi pubblici e disuguaglianze tra cittadini oltre ad un ingente spreco di fondi pubblici. Il costo dell’operazione si aggira infatti attorno ai 250mila euro. Vogliamo, però, andare oltre avanzando alcune proposte non polemiche ma costruttive”. Si apre così l'intervento del gruppo di opposizione lericino 'Cambiamo in Comune', rappresentato in consiglio comunale da Andrea Ornati.



Queste le proposte del gruppo per le spiagge libere del territorio comunale di Lerici:



no a convenzioni con vigilantes con salari da fame ma assunzione di disoccupati residenti nel Comune o in provincia;

App e prenotazioni solo da usare in un secondo momento se i flussi fossero effettivamente alti;

non predisporre o limitare (almeno in questo periodo di bassa stagione) le aree dedicate solo ai residenti. Molti residenti non vanno al mare tutti i giorni e tutto il giorno. A causa di questi messaggi 'di chiusura' sempre più persone decidono di non venire al mare a Lerici e tutto ciò rischia di recare un ulteriore danno economico ai commercianti già provati dal lockdown;

in generale lasciare le postazioni a disposizione di chi ne vuol far uso fino a esaurimento delle stesse almeno in in una prima fase;

usare le App per mappare i posti liberi come un parcheggio da remoto e così offrire informazioni su dove poter andare;

dedicare da subito aree a bambini, famiglie e disabili che sono del tutto dimenticati in questa fase. Coinvolgendo lavoratori e cooperative del settore;

prenotazioni giornaliere di postazioni solo ad affittacamere, hotel e b&b che ne fanno esplicita richiesta;

aprire più possibile spazi e scogliere per evitare più possibile i concentramenti;

in sinergia con gli altri comuni costieri negoziare un aumento delle corse dei traghetti a prezzi calmierati;

fare convenzioni con traghettatori per aree raggiungibili solo via mare.

fornire gel igienizzante, materiali di protezione e cestini appositi agli accessi di scogli e spiagge libere;



“In conclusione, fino a quando non si ha l'effettiva dimensione dei flussi, pensiamo sia controproducente mettere queste limitazioni e predisporre così tanti spazi per residenti che molto probabilmente non useranno in maniera continuativa spiagge e scogli. Oltre all'evidente danno economico e di immagine non si tutelano i diritti di tutti, al di là della residenza e delle possibilità di spesa, e le categorie più fragili che hanno bisogno, oggi più che mai, del massimo dell'attenzione”, concludono dal gruppo di sinistra.