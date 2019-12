“No alla chiusura del Parco”, presidio di Italia Viva a Lerici

Golfo dei Poeti - Un presidio per dire no alla chiusura del Parco di Montemarcello-Magra-Vara. Appuntamento a Lerici domenica mattina alle ore 10,30 con l’iniziativa di Italia Viva alla rotonda Vassallo: “Assurdo affidare una simile responsabilità di gestione ad un ente come la Provincia, certamente non in grado di decidere le sorti di una questione cruciale per il futuro dell'ambiente e dei cittadini che lo vivono: non permettiamo che un'altra scelta disastrosa del governo della Regione Liguria penalizzi il nostro domani”.