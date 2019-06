"Nessuna perizia nascosta, Paoletti la smetta di alimentare dubbi e malafede"

Golfo dei Poeti - "Mi spiace intervenire in questa diatriba sulle scuole, argomento molto delicato, ma lo faccio per tutelare la mia amministrazione da quanto letto". A parlare è Marco Caluri, sindaco di Lerici dal 2012 al 2015. L'ultimo primo cittadino non ci sta e dice la sua su tema caldo del momento. Com'è noto una serie di interventi di messa in sicurezza porteranno il prossimo anno ad alcuni spostamenti di alunni tra plessi. "Il sindaco Paoletti - prosegue Caluri - ha recentemente affermato: sono quattro anni che lavoriamo sulle strutture scolastiche facendo ciò che le attuali opposizioni hanno omesso di fare anche a fronte di perizie che hanno a suo tempo nascosto nel cassetto. Stupisce scoprire che quello che lui definisce una 'perizia nascosta nel cassetto' sia in realtà l’incarico ad un professionista perché valutasse gli interventi e i consolidamenti necessari e ne stimasse i costi. Che le scuole italiane abbiano carenze rispetto alla normativa antisismica è un dato inconfutabile. Lo scorso anno il Miur ha ammesso che solo il 21 per cento degli edifici è costruito o adeguato alle norme antisismiche. Consapevole di questo ho utilizzato quella che non è mai stata una 'perizia nascosta nel cassetto' ereditata dal mio predecessore (Emanuele Fresco, oggi consigliere di opposizione, ndr) per intervenire e cominciare a mettere in sicurezza gli edifici pubblici. In un momento di difficoltà economiche per il pagamento del debito Picedi e con un patto di stabilità a quel tempo molto più rigido abbiamo investito un milione di euro per intervenire sul palazzo comunale e sulla scuola media di Lerici. Potevo fare di più? Certo che sì, e avrei fatto certamente di più se il mio mandato non fosse durato solo due anni e mezzo. Si può sempre fare di più, prima e meglio e questo vale anche per l’attuale sindaco, in carica da quattro anni".



"Una cosa è certa - conclude Caluri -, ancora oggi gli unici due edifici pubblici in regola con le norme antisismiche sono quelli che ha fatto ristrutturare la mia giunta. Penso inoltre che si debba smettere con polemiche che alimentano dubbi e malafede, come se tutti non avessero a cuore la sicurezza delle persone".