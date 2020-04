"Muggiano, si cambi radicalmente. Rispetto per operai e residenti"

Golfo dei Poeti - Riapertura in vista per lo stabilimento Fincantieri del Muggiano?Si parla di martedì prossimo. Pasqua, Lunedì dell'Angelo e poi cancelli aperti al cantiere. Un dato del quale il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti - che nel Muggiano ha frazione più occidentale del territorio comunale – ha parlato ieri nel corso della commissione tenutasi alla presenza di capigruppo di maggioranza e opposizione e di parte della giunta. “Riaprire? Senz'altro è impensabile che tutto si svolga come prima, sia per la sicurezza dei residenti, sia per quella degli stessi operai, per la dignità del loro lavoro”, ha affermato il primo cittadino. Che in pochi mesi ha visto sciaguratamente passare i problemi con Fincantieri dal campo dei parcheggi e della viabilità a quello della tutela della salute pubblica. “Non posso credere che il cantiere riaprirà senza aver assunto provvedimenti radicali in merito al rapporto tra territorio e operai – ha spiegato a CdS -. Diversamente vorrà dire che quanto accaduto fin qui non è servito a nulla. Operai che escono dal cantiere e vanno a comprare da mangiare nei negozi, operai che prendono il bus di linea”. Insomma, il contatto con la frazione muggianese c'è e il sindaco pretende che in azienda siano tutti gli accorgimenti necessari. “Per il rispetto degli operai stessi, oltreché dei residenti”, ribadisce.



“Mi auguro ad esempio che non ci si limiterà a misurare la febbre ai lavoratori – osserva ancora il sindaco -. Io naturalmente non posso avere un ruolo nella gestione interna del cantiere. Ma come autorità posso intervenire con dei provvedimenti laddove vengano meno i principi fondamentali di convivenza. Come accaduto in precedenza per la questione dei parcheggi, quando siamo dovuti intervenire in seguito all'incremento di maestranze nel cantiere. Ecco, ora la cosa sarebbe ancora più grave, perché senza soluzioni adeguate si rischia di violare un diritto basilare delle persone, cioè quello alla salute”. Temi questi che, come spiegato dal primo cittadino in commissione, saranno oggetto di una mail che manderà a sua eccellenza il prefetto in queste ore.



N.R.