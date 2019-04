"Maggioranza sulle posizioni della Lega sul ddl Pillon. Non vi offendete se vi definiscono di destra"

Golfo dei Poeti - "Si può dichiarare ai quattro venti che si è rappresentanti di una lista civica priva di riferimenti partitici, ma bisogna poi poterlo dimostrare". Esordiscono così i membri dell'associazione culturale lericina Futuro e Radici nel commentare l'esito della votazione della mozione contraria ai contenuti del disegno di legge Pillon.

"Il ddl Pillon avrà, se approvato, pesanti conseguenze nelle vite delle persone, in particolare dei bimbi e delle donne, e anche sulla gestione delle politiche sociali del Comuni. Aver votato contro alla mozione che ne chiedeva il ritiro, senza neanche una voce in dissenso, da parte della maggioranza che amministra il Comune di Lerici, dimostra aldilà di ogni dubbio l’allineamento di tale maggioranza con le posizioni della Lega.

Tale posizione - concludono dall'associazione Futuro e Radici - era già stata resa evidente dalla presenza stessa di Pillon in Sala Consiliare, dalla presentazione allora fatta dall’assessore Toracca e dai toni sprezzanti verso la contestazione avuti dalla senatrice Pucciarelli. Tutto lecito, ci mancherebbe, ma non prendete in giro i cittadini e non offendetevi se vi definiscono di destra".