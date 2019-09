"Ma quale mancanza di responsabilità, la maggioranza è stata scorretta"

Golfo dei Poeti - “Non c'entra niente la volontà o meno di assumersi responsabilità con la nostra uscita dall'aula consiliare”. La capogruppo di 'Golfo dei Poeti' Mariachiara De Luca replica al sindaco di Lerici Leonardo Paoletti, che ha attaccato l'opposizione in quanto uscita dalla sala del consiglio in occasione della discussione e della votazione della mozione della maggioranza su Enel. “La nostra scelta è legata alla scorrettezza di amministrazione e maggioranza – continua De Luca -. C'era stato infatti da parte loro l'impegno di valutare il nostro documento su Enel, prima in commissione e poi in consiglio, per provare ad arrivare a un testo comune. Inoltre, ieri sera hanno presentato un emendamento alla loro mozione senza sottoporcelo prima della seduta. Su un tema come Enel penso fosse importante provare ad arrivare a un pronunciamento unitario, ma evidentemente non è possibile”.