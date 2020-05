"Ma quale condivisione, non si è mai parlato di scogliere transennate"

Golfo dei Poeti - Intervento dei capigruppo di opposizione di Lerici, Mariachiara De Luca, Emanuele Fresco e Andrea Ornati



Come opposizioni consiliari, abbiamo ritenuto opportuno, in questi mesi di emergenza sanitaria, limitare la discussione sulle scelte dell'amministrazione lericina e sulle proposte da noi formulate alle sedi competenti, evitando dibattiti e contrapposizioni pubbliche a mezzo stampa. Anche di fronte all'evidente ritardo in materie cruciali, quali ad esempio la scuola ed il sostegno economico a famiglie ed imprese, abbiamo ritenuto doveroso evitare contrapposizioni. Ma a tutto c'è un limite e non ci stiamo a farci tirare in ballo in riferimento a scelte non condivise.

Nelle riunioni di commissione consiliare si è parlato di spiagge e di come delimitare gli spazi.

Abbiamo chiesto i numeri per ogni spiaggia libera, in relazione alle dimensioni, chiedendo il mantenimento della gratuità degli arenili e di valutare garanzie per l’accesso alle stesse dei residenti (visto che saranno loro a pagare il servizio di prenotazione e controllo alla Lince, ove si ritenesse opportuno inserire tale meccanismo).

Per quanto riguarda le scogliere non si è parlato di soluzioni come quella adottata (QUI): siamo rimasti al Sindaco che ipotizzava zone dedicate ai residenti, tra le quali l'Erbetta ed il Molo, e zone ancora da definire (San Terenzo, Tellaro e Venere Azzurra).

Sulla scelta di transennare le scogliere – con interventi di dubbio gusto estetico e, sicuramente, altamente penalizzanti per il nostro straordinario paesaggio – ne siamo venuti a conoscenza come tutti, a lavori iniziati, altro che scelta condivisa da tutti i gruppi consiliari!

Se ce lo avesse chiesto, la risposta sarebbe stata senz’altro negativa: in primo luogo, alla luce della spesa di oltre 20.000 € in un momento di pesante crisi economica; ma anche perché sarebbe l’ora sì di assumere scelte ben precise, condivise - anche alla luce della proroga delle amministrazioni in scadenza operata dal Governo al fine di fronteggiare la crisi in atto - o meno, ma confidare e credere anche nel senso civico della nostra comunità che fino ad oggi ha sempre risposto alla grande ed in maniera assolutamente responsabile.



Mariachiara De Luca (Golfo dei poeti)

Emanuele Fresco (Passione e competenza)

Andrea Ornati (Cambiamo in Comune)



(foto di repertorio)