"Lerici tra promotori Dmo, ma ora dice no. Cosa è cambiato?"

Intervento dell'ex sindaco e consigliere di opposizione Emanuele Fresco.

Golfo dei Poeti - “Come mai se ci sono tutte queste critiche nei confronti della Dmo, Lerici risulta tra i Comuni che hanno dato impulso alla Dmo stessa? Cos'è cambiato? Cosa ha portato a questa critica diffusa?”. A domandarselo è Emanuele Fresco, ex sindaco lericino, oggi consigliere di opposizione. “In ogni caso – continua – la Dmo è una questione che va affrontata in commissione e in consiglio comunale: fin qui non c'è stata discussione in merito. Vogliamo capire cosa sia questa 'scatola'. A livello generale, personalmente credo sia necessaria una realtà che coordini l'offerta turistica provinciale. Impensabile che i vari comuni siano in competizione tra loro, serve sinergia; impensabile anche avere due distinti sistemi turistici, uno per le Cinque Terre e uno per il Golfo, come è stato finora. Insomma, bocce ferme e ripartiamo da zero per fare promozione puntando sulle tante e varie risorse del nostro territorio: dal mare all'entroterra, dal sistema museale al turismo sportivo e all'enogastronomia”, conclude Fresco.