"Lerici mare, rifletta chi ha basato suo percorso politico su anni di calunnie"

Golfo dei Poeti - Intervento del gruppo consiliare di opposizione Siamo il Golfo dei poeti - Lerici



L’hanno definito un regalo di Natale, ma non è un regalo: è la fine di un percorso che ha visto trascinate nel fango persone perbene che hanno come unica colpa essersi messe a servizio della collettività.

La sentenza afferma, tra le altre cose “In tal modo, con una decisione risalente al 1997 e confermata nel 2006, il Comune di Lerici ha ritenuto di gestire le concessioni mediante affidamento ad una società mista, privilegiando l’interesse pubblico di fornire alla collettività un servizio di qualità senza spese a carico del socio pubblico. “



In questo momento così difficile, in cui sembra che partecipare alla cosa pubblica sia un disonore, ci sentiamo di esprimere solidarietà e vicinanza a chi è stato personalmente coinvolto.

Vogliamo auspicare, per il futuro, che si entri in considerazione politiche e amministrative, anche di contrapposizione, ma sul merito e sul metodo, non sparando sempre nel mucchio, facendo sempre ventilare e supporre che ci sia del marcio sotto.

Il nostro pensiero oggi è rivolto a quanti sono stati coinvolti in questa triste vicenda, nell’ordine in cui li indica il procedimento di archiviazione:

Tedoldi Giorgio, Fresco Emanuele, Guidetti Fabrizio, Caluri Marco, Fiore Michele, Greco Marco, Maricanola Gino, Ornati Andrea, Palandri Alessandro, Seratini Giuliana, Baudone Dino, Carrozzi Stefano, Casanova Rodolfo, Fedi Veruschka, Rossi Monica e Tartarini Olga .

Rifletta chi ha diffuso per anni dolorose calunnie e anche su queste calunnie ha basato il proprio percorso politico.



Gruppo consiliare Siamo il Golfo dei Poeti