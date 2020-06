"Lerici mare, pronti a respingere accuse carte alla mano"

Golfo dei Poeti - La Corte dei Conti vuole chiarimenti da parte di un nutrito gruppo di amministratori lericini in merito alla vicenda Lerici mare, la partecipata che governava le spiagge libere attrezzate nata le 1997 e liquidata vent'anni più tardi dall'attuale amministrazione comunale, guidato dal sindaco Leonardo Paoletti. Tutto prende le mosse dall'esposto presentato nel 2014 dall'allora opposizione, forza che poi ha dato linfa all'attuale governo comunale. Le 'deduzioni' potranno essere presentate alla magistratura, per contestarne le tesi, entro quarantacinque giorni. Diversamente, le persone coinvolte dovranno pagare una somma complessiva di circa 180mila euro: a tanto ammonta il danno erariale (per gli anni non soggetti a prescrizione, cioè 2014, 2015 e 2016) secondo la Procura, che ha evidenziato una lesione dell'interesse pubblico nella gaestio esercitata attraverso la tanto dibattuta società partecipata. Metà della somma in questione sarebbe a carico, in parti uguali, degli ex sindaci Tedoldi e Fresco, mentre l'ex commercialista della Lerici Mare dovrebbe rifonderne oltre 30mila. Il resto sarebbe in capo agli esponenti di maggioranza che in consiglio tra il 2014 e il 2016 votarono contro due mozioni dell'allora minoranza a tema, appunto, Lerici Mare.



Le menzionate 'deduzioni', in ogni caso, saranno prodotte. Lo spiegano in una nota gli amministratori coinvolti nella vicenda: Dino Baudone Marco Caluri, Stefano Carrozzi, Rudi Casanova, Veruschka Fedi, Michele Fiore, Emanuele Fresco, Marco Greco, Gino Maricanola, Andrea Ornati, Alessandro Palandri, Monica Rossi, Giuliana Seratini, Olga Tartarini, Giorgio Tedoldi. “In merito all'invito della Corte dei Conti a fornire puntuali e documentati chiarimenti sull'attività della Lerici mare – scrivono - siamo a completa disposizione della magistratura contabile, con l'auspicio che sia fatta al più presto totale chiarezza: ciò a tutela dei diritti dei cittadini ma anche della nostra immagine e della nostra onorabilità. Elementi che, sia chiaro, difenderemo in ogni sede. Pertanto siamo pronti a respingere, carte alla mano, le accuse contenute nell'esposto che sta all'origine dell'indagine amministrativa: siamo ben consapevoli che la magistratura valuterà la questione non sulla base di giudizi sommari e di processi mediatici, ma valutando puntualmente e con rigore le nostre controdeduzioni”.



“Ribadiamo con fermezza che l'esposto che ha innescato questa vicenda – proseguono - è frutto di una strumentale tendenza alla semplificazione e all'ignoranza storica (sarà ignoranza o malafede?) del contesto in cui si è costituita la Lerici-mare: facciamo notare che, prima del 1997, le spiagge erano gestite e sfruttate economicamente dai privati, mentre sul bilancio comunale gravavano enormi spese e la situazione igienico-sanitaria era, per usare un eufemismo, deficitaria. Quanto alle modifiche statutarie ricordiamo che erano talmente vantaggiose per i soci privati che questi votarono tutti, ma proprio tutti, contro. In sostanza, ci sentiamo di rivendicare con orgoglio i benefici ambientali, sociali e occupazionali ricevuti dalla collettività: il conseguimento della Bandiera Blu e delle 4 vele di Legambiente, la pulizia non solo degli arenili e delle scogliere ma anche delle passeggiate a mare e dei sentieri (amici di Pitelli, questo vi dice qualcosa?), il trasferimento degli oneri penali, amministrativi e burocratici dall'ente alla società partecipata. Un esempio? Dell'affidamento del servizio salvamento al Molo Noceti, prima, si occupava la Lerici-mare, oggi se ne occupa il Comune con i relativi costi”.



“Il Comune, oggi – concludono -, non riceve più dalla gestione delle spiagge i contributi per il sociale (vedi centro Antares), per il turismo, per la cultura che riceveva in passato. Analogamente, in caso di calamità naturali, la Lerici mare aveva l'onere di intervenire e risanare senza alcun apporto economico del Comune. Infine, con la precedente regolamentazione, l'ente manteneva un controllo sull'utilizzo delle spiagge che oggi non c'è più, per cui ci si sta avviando ad una vera e propria gestione privatistica, con ricadute sui prezzi o sulla ripartizione degli spazi tra spiaggia attrezzata e spiaggia libera”.